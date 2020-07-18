Ночь на субботу на армяно-азербайджанской границе, где сегодня продолжаются перестрелки, была относительно спокойной. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян 18 июля на странице в Facebook

Александр Искандарян: Армяно-азербайджанский конфликт – это проблема границ в распадающихся империях © Sputnik /Asatur Yesayants

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Стороны перекладывают вину за обстрелы друг на друга

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

По мнению политолога Александра Искандаряна, конфликт Баку и Еревана заключается в проблеме превращения административных границ в межгосударственные, которая после распада СССР до сих пор не решена.