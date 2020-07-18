«На армяно-азербайджанской границе с ночи сохранялось относительное спокойствие. Азербайджанские ВС вели бесцельный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям, дислоцированным близ сел Мовсес, Зангакатун, Хндзорут», — написала она.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Стороны перекладывают вину за обстрелы друг на друга
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
По мнению политолога Александра Искандаряна, конфликт Баку и Еревана заключается в проблеме превращения административных границ в межгосударственные, которая после распада СССР до сих пор не решена.