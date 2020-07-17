Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, глава государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холодюк, а также заместитель и пять судей ОАСК получили статус подозреваемых. Об этом пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщила в Twitter 17 июля

Адвокат Януковича рассказал, как Порошенко и Луценко блокируют расследование дел Майдана © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Семнадцатого июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам», — говорится в сообщении НАБУ.

17 липня 2020 року детективи #НАБУ повідомили про підозру голові #ОАСК, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові #ДСА. Триває процес вручення підозр ще 4 особам. — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 17, 2020

Майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которые отрицают свою причастность к убийствам.