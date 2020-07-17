Отставка главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова связана с отсутствием качественных изменений в работе внешнеполитической структуры и результатов в переговорном процессе по карабахскому конфликту. Об этом рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в недавнем комментарии РИА Новости

Александр Искандарян: Армяно-азербайджанский конфликт – это проблема границ в распадающихся империях © Sputnik /Asatur Yesayants Ильхам Алиев подверг резкой критике работу Мамедъярова, заявив, что не мог найти его на рабочем месте после начала эскалации конфликта на границе с Арменией. В четверг Алиев подписал распоряжение об освобождении Мамедъярова от должности, на его место назначен Джейхун Байрамов, занимавший ранее пост министра образования.

Эксперт подчеркнул, что складывающаяся обстановка на границе с Арменией, естественно, требует от всех причастных исполнительных структур особой готовности и слаженности в действиях.

«В данном случае МИД является одним из ключевых министерств, которое отвечает за процесс урегулирования, непосредственно ведет переговорный процесс. И в этом случае отсутствие главы МИД на рабочем месте, мягко говоря, вызывает недоумение», — пояснил Велизаде.

Политолог также обратил внимание, что ранее вокруг главы МИД происходили нелицеприятные случаи, моменты, которые вскрыли факт присвоения государственных средств чиновниками министерства.

По его мнению, отсутствие результата в переговорном процессе по Карабаху нельзя свалить только на главу МИД, но так или иначе глава государства посчитал, что он несет определенную ответственность за ситуацию.

Во внешнеполитической динамике нужны были какие-то новые элементы, изменения с учетом складывающейся ситуации, резюмировал специалист.