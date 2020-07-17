Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает некрасивым повышать политический рейтинг за счет главы государства. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о ситуации вокруг сторонников партии Анатолия Шария, передает УНИАН 17 июля

«Не очень красиво — попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно… Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите. В целом», — сказал Зеленский.

Переплюнул Порошенко. Шарий обвинил Зеленского в заказе убийства © Facebook, Анатолий Шарий

«Я не занимаюсь нападениями ни на какую бы то ни было партию. Я думаю, что средства массовой информации это видят. Знают, что у меня очень либеральное отношение к средствам массовой информации… Мало того, что я не нападаю ни на господина Шария или там Нацкорпус… Они говорят обо мне такие вещи, которые, мне кажется, стыдно говорить в принципе человеку о человеке. Но, скажем так, это их жизнь», — добавил президент.

Ранее у Офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников «Партии Шария». Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку в случае неспособности это осуществить.