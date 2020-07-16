«Начался процесс переброски американских войск в Польшу в рамках учений Emergency Deployment Readiness Exercise. Первые подразделения уже прибывают на Дравский полигон», — отмечает агентство.
В ходе данных учений американских войск в Европу будет переброшена американская танковая часть.
Маневры должны показать, насколько армия США способна быстро реагировать и развертывать свои силы в любой точке мира и готовы ли Штаты к «переброске войск через Атлантику в рамках союзной помощи европейским странам».