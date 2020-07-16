Армия США начала переброску танкового батальона в Польшу в рамках учений,сообщает РИА Новости 16 июля со ссылкой на данные польского Министерства обороны

«Начался процесс переброски американских войск в Польшу в рамках учений Emergency Deployment Readiness Exercise. Первые подразделения уже прибывают на Дравский полигон», — отмечает агентство.

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Маневры должны показать, насколько армия США способна быстро реагировать и развертывать свои силы в любой точке мира и готовы ли Штаты к «переброске войск через Атлантику в рамках союзной помощи европейским странам».