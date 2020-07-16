Если бы Рудольф Джулиани опубликовал информацию о разворовывании на Украине американской финансовой помощи хотя бы три месяца назад, это нанесло бы серьезный удар по кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Для Украины все равно, какой президент США будет множить ее на ноль © РИА Новости, Нина Зотина Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов.

По его сведениям, в коррупционных схемах участвовали Джордж Сорос, Джозеф Байден, послы США на Украине (Пайетт, Йованович,Тейлор), а также сам Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

«Месяца три назад можно было бы говорить о том, что это будет очень серьезный удар по Байдену. Но сейчас США заняты своими мятежами, расовыми проблемами, и у большей части общества несколько сместился фокус интересов», — указал эксперт.

Безусловно, это не подарок Байдену во время предвыборной кампании, но понятно, что таких «неподарков» у команды Трампа для него готова не одна штука, потому что там идет очень жесткая борьба, считает политолог.

Ищенко добавил, что Джулиани является квалифицированным юристом, и он не стал бы оглашать эту информацию, если бы у него не было достаточно оснований.