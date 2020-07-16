Ранее адвокат и советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов.
По его сведениям, в коррупционных схемах участвовали Джордж Сорос, Джозеф Байден, послы США на Украине (Пайетт, Йованович,Тейлор), а также сам Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.
«Месяца три назад можно было бы говорить о том, что это будет очень серьезный удар по Байдену. Но сейчас США заняты своими мятежами, расовыми проблемами, и у большей части общества несколько сместился фокус интересов», — указал эксперт.
Безусловно, это не подарок Байдену во время предвыборной кампании, но понятно, что таких «неподарков» у команды Трампа для него готова не одна штука, потому что там идет очень жесткая борьба, считает политолог.
Ищенко добавил, что Джулиани является квалифицированным юристом, и он не стал бы оглашать эту информацию, если бы у него не было достаточно оснований.