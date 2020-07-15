Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение военного контингента США в Польше послужит интересам безопасности всего региона. Его слова прозвучали в Грюнвальде после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает 15 июля BNS

«Эта вероятная передислокация военных будет связана не только с конкретными интересами безопасности Польши, а с интересами безопасности всего региона», — сказал Науседа.

США больше не защищают ЕС, европейцы должны дать на это единый ответ – Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Дональд Трамп объявил, что выведет часть американского военного континента из Германии, а некоторые из этих военных будут дислоцированы в Польше.

По словам Науседы, он услышал от польского лидера, что вопросы безопасности Балтийских стран и финансирование обороны обсуждались и на встрече Дуды с Трампом.

При этом страны Балтии и Польша входят в меньшинство стран НАТО, которые выполняют неформальное обязательство выделять на оборону 2% валового внутреннего продукта.