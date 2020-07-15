«Эта вероятная передислокация военных будет связана не только с конкретными интересами безопасности Польши, а с интересами безопасности всего региона», — сказал Науседа.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что выведет часть американского военного континента из Германии, а некоторые из этих военных будут дислоцированы в Польше.
По словам Науседы, он услышал от польского лидера, что вопросы безопасности Балтийских стран и финансирование обороны обсуждались и на встрече Дуды с Трампом.
При этом страны Балтии и Польша входят в меньшинство стран НАТО, которые выполняют неформальное обязательство выделять на оборону 2% валового внутреннего продукта.