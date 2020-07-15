«Мы увидели активность гражданского общества. Мы увидели то, как молодые наши юноши и девушки выходили в "цепочки солидарности". На этих людей смотрел весь мир. Это было действительно потрясающее зрелище, потому как на нас смотрели с воодушевлением и надеждой», — заявил он.
Цепкало призвал повторить протестные акции и показать, что белорусы — граждане, а не «народец».
При этом он призвал всех оставаться в сугубо мирных рамках и не допустить проявлений насилия.
«Власть показала, как она уже сегодня подделывает результаты выборов 9 августа. И если мы не выйдем на площадь, если мы не выйдем на улицы, если мы не будем выходить постоянно, регулярно, эта манипуляция будет продолжаться», — подчеркнул он.
Митинги из-за отказа допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. Акции протеста переросли в стычки с ОМОНом, задержано 280 человек.