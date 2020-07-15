Более трети украинцев считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 40% не согласны с этим утверждением. Об этом свидетельствуют обнародованные 15 июля результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля, передает УНИАН

«33% украинцев считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 40% не согласны с этим. Чаще считают, что власть прибегает к политическим репрессиям, те граждане, которые на последних парламентских выборах голосовали за партии, которые сегодня находятся в оппозиции», — отмечается в опросе.

Владимир Корнилов: Зеленский впал в состояние уставшего Ющенко, даже переехал в его резиденцию © РИА Новости, Владимир Трефилов

Среди голосовавших за ВО «Батькивщина», считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям 42% опрошенных, и не согласны с этим утверждением — 29,5%.

41% сторонников партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 31% — нет.

Среди сторонников партии «Слуга народа» с этим согласны 19%, не согласны — 55%.Опросы совместно проводили Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 3 по 9 июля.

Всего было опрошено 2022 респондента во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.