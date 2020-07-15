«33% украинцев считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 40% не согласны с этим. Чаще считают, что власть прибегает к политическим репрессиям, те граждане, которые на последних парламентских выборах голосовали за партии, которые сегодня находятся в оппозиции», — отмечается в опросе.
В частности, такого мнения придерживаются 72% сторонников «Европейской солидарности» (не согласны с этим 13,5% из них).
Среди голосовавших за ВО «Батькивщина», считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям 42% опрошенных, и не согласны с этим утверждением — 29,5%.
41% сторонников партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 31% — нет.
Среди сторонников партии «Слуга народа» с этим согласны 19%, не согласны — 55%.Опросы совместно проводили Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 3 по 9 июля.
Всего было опрошено 2022 респондента во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.