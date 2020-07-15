Вопрос с присоединением к России Южной Осетии может решиться положительно, поскольку осетины должны жить в одном государстве. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: когда Донбасс войдет в состав России? Захара Прилепина предложила внести в Конституцию поправку о праве присоединять к России любую территорию по итогам референдумов. Партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав России ЛДНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Эксперт отметил, что такие референдумы не имеют особого значения, поскольку тот же Пуэрто-Рико готов проголосовать за то, чтобы стать американским штатом, но пока никто не собирается его присоединять.

По его мнению, в случае с Абхазией/Южной Осетией стоит та же самая проблема, и вопрос состоит в том, насколько Россия готова включать эти территории в свой состав.

«Я так понимаю, что вопрос с Осетией может решиться относительно быстро и положительно, потому что логика подсказывает, что осетины готовы жить в одном государстве, пусть даже это государство будет в составе России. А не в двух разных государствах, разорванных государственной границей. Это абсурд. Два разных государства у одного маленького народа», — подчеркнул Ищенко.

Что касается Абхазии, рассуждает политолог, то ее элиты видят республику в качестве независимого государства, спонсируемого Россией, не спешат входить в состав РФ.

К тому же, добавил политолог, Абхазия была присоединена к Российской империи сравнительно поздно (в ХIХ веке), во времена СССР большее время была частью Грузии, и с этой точки зрения не является исконно русской землей.

Если бы абхазский народ изъявил желание стать частью России, то этот вопрос можно было бы рассматривать более детально, но поскольку такого желания нет, то присоединять их насильно нет смысла, заключил собеседник издания.