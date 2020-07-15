Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа и экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявляли о якобы готовящемся в России военном нападении на Украину, однако потом эти заявления опроверг командующий ООС Сергей Наев.
«Вот скажите, в чем смысл захватывать безнадежного должника?» — задается вопросом эксперт.
Политолог подчеркнул, что Москва от владения территорией Украины в любом случае получит больше вреда, чем выгоды, причем даже без учета международной реакции.
К тому же, добавил Джангиров, Москва после ситуации с Крымом и в связи с событиями в Донбассе приложила много усилий, чтобы нормализовать отношения с западными партнерами, и это была «не очень высокая плата».