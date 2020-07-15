Последние громкие заявления Киева о планах России в ближайшее время напасть и захватить Украину не имеют под собой никакой почвы, поскольку Москве не нужна страна-банкрот. Такую точку зрения высказал политический обозреватель Дмитрий Джангиров в недавнем эфире Capital TV

Якубин объяснил, почему Порошенко точно не удастся стать «вторым Бандерой» © REUTERS, Gleb Garanich Алексей Неижпапа и экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявляли о якобы готовящемся в России военном нападении на Украину, однако потом эти заявления опроверг командующий ООС Сергей Наев.

«Вот скажите, в чем смысл захватывать безнадежного должника?» — задается вопросом эксперт.

Политолог подчеркнул, что Москва от владения территорией Украины в любом случае получит больше вреда, чем выгоды, причем даже без учета международной реакции.

К тому же, добавил Джангиров, Москва после ситуации с Крымом и в связи с событиями в Донбассе приложила много усилий, чтобы нормализовать отношения с западными партнерами, и это была «не очень высокая плата».