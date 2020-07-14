Россия и Белоруссия подписали соглашение об условиях поставки нефти в Белоруссию. Об этом 14 июля сообщил премьер-министр республики Роман Головченко, передает «Интерфакс»

Белоруссия закупит больше полутора миллиона тонн российской нефти © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк сказал он, отметив, что документ «в принципе соответствует интересам» страны.

В конце марта правительства Белоруссии и России договорились о порядке формирования цены поставляемой в республику российской нефти. Компромисс был найден после трехмесячного моратория на поставки нефти из РФ в Белоруссию, так как белорусская сторона отказалась уплачивать российским НК премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Свою позицию Минск объяснил резким падением мировых цен на нефть.

Договоренности между Москвой и Минском предусматривают включение в цену поставок российской нефти премии поставщику в размере $4,7 за тонну. Впоследствии суммарный объем уплаченной премии будет компенсирован Минску перечислением средств из российского в белорусский бюджет.

В соответствии с балансом, поставки нефти из РФ в Белоруссию в 2020 году согласованы в объеме 24 миллионов тонн, но фактический объем поставок будет значительно меньше в связи с отсутствием поставок в первом квартале и наличия у Белоруссии альтернативного РФ импорта нефти.