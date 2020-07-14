Объединение «За украинскую науку» возглавили, в частности, депутаты Владимир Арешонков (группа «Доверие»), Тарас Батенко (группа «Партия «За будущее»), Ярослав Железняк («Голос»), Леся Забуранная («Слуга народа»), Дмитрий Исаенко («Оппозиционная платформа — За жизнь»), Иван Кириленко («Батькивщина») и Руслан Князевич («Европейская солидарность»).
Объединение «Карпаты» возглавили депутаты Николай Княжицкий («Европейская солидарность»), Ярослав Рущишин («Голос»), Василий Мокан («Слуга народа») и Михаил Цимбалюк («Батькивщина»).
Кроме того, объединение «За большое строительство» возглавила депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк.