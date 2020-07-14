Три новых межфракционных депутатских объединения созданы в украинском парламенте. Об этом 14 июля на заседании парламента объявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, трансляцию вел телеканал «Рада»

Объединение «За украинскую науку» возглавили, в частности, депутаты Владимир Арешонков (группа «Доверие»), Тарас Батенко (группа «Партия «За будущее»), Ярослав Железняк («Голос»), Леся Забуранная («Слуга народа»), Дмитрий Исаенко («Оппозиционная платформа — За жизнь»), Иван Кириленко («Батькивщина») и Руслан Князевич («Европейская солидарность»). Опасные выборы. Рада собралась на внеочередное заседание © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Николай Княжицкий («Европейская солидарность»), Ярослав Рущишин («Голос»), Василий Мокан («Слуга народа») и Михаил Цимбалюк («Батькивщина»). Кроме того, объединение «За большое строительство» возглавила депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк.