Он отметил, что в настоящее время разрабатываются правила, по которым дети будут обучаться с 1 сентября.
«При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента, правил обучения мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие (когда дети будут обучаться в две смены)… Мы пытаемся сделать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей», — сказал он.
По словам Степанова, скрининг температуры могут проводить и другие работники школы, не только медсестры. Все эти вопросы Минздрав и Минобразования рассчитывают изложить в правилах.