Кабинет министров Украины работает над правилами для нового учебного года и рассматривает возможность обучения в несколько смен. Об этом 14 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

Киев готовится к дистанционному обучению в школах © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

«При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента, правил обучения мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие (когда дети будут обучаться в две смены)… Мы пытаемся сделать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей», — сказал он.

По словам Степанова, скрининг температуры могут проводить и другие работники школы, не только медсестры. Все эти вопросы Минздрав и Минобразования рассчитывают изложить в правилах.