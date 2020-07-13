«"Европейская солидарность" требует создания временной следственной комиссии по фальсификации дел в отношении Порошенко и давлению на ГБР и другие силовые структуры», — заявила сопредседатель фракции на согласительном совете, который транслировал телеканал «Рада».
Она также напомнила, что сегодня, 13 июля, судят подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета — Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, которые более шести месяцев находятся в следственных изоляторах.
По ее словам, дело разваливается, а Владимир Зеленский якобы уже признал их виновными, поэтому людей держат под стражей. По этому делу Геращенко также выступила с предложением создать ВСК.