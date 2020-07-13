«Европейская солидарность» требует создать временную следственную комиссию парламента по расследованию фактов вмешательства Офиса президента и генпрокурора в работу ГБР и фальсификации дел против экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом 13 июля заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко

«"Европейская солидарность" требует создания временной следственной комиссии по фальсификации дел в отношении Порошенко и давлению на ГБР и другие силовые структуры», — заявила сопредседатель фракции на согласительном совете, который транслировал телеканал «Рада».

Призрак ходит по Украине. Призрак непосаженного Порошенко Павла Шеремета — Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, которые более шести месяцев находятся в следственных изоляторах.

По ее словам, дело разваливается, а Владимир Зеленский якобы уже признал их виновными, поэтому людей держат под стражей. По этому делу Геращенко также выступила с предложением создать ВСК.