«"Европейская солидарность" требует создания временной следственной комиссии по фальсификации дел в отношении Порошенко и давлению на ГБР и другие силовые структуры», — заявила сопредседатель фракции на согласительном совете, который транслировал телеканал «Рада».

Призрак ходит по Украине. Призрак непосаженного Порошенко
Призрак ходит по Украине. Призрак непосаженного Порошенко
Она также напомнила, что сегодня, 13 июля, судят подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета — Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, которые более шести месяцев находятся в следственных изоляторах.

По ее словам, дело разваливается, а Владимир Зеленский якобы уже признал их виновными, поэтому людей держат под стражей. По этому делу Геращенко также выступила с предложением создать ВСК.    