Всего заразились 62 человека: 39 — на авиастанции морской пехоты Футенма, 22 — на базе Кэмп-Хансен и еще один на базе Кэмп-Киснер.
Именно в Окинаве находятся основные силы США, базирующиеся в Японии.
Губернатор префектуры Дэнни Тамаки назвал ситуацию «крайне прискорбной» и сообщил, что его сограждане шокированы новостями о вспышке заболевания. Он заявил, что всерьез сомневается в эффективности мер, которые принимают американские военные против эпидемии.
По словам Тамаки, в период карантина солдаты устраивали пляжные вечеринки вне стен своих баз, а на День независимости США 4 июля выходили развлекаться в городские кварталы с активной ночной жизнью.