Две военные базы США в японской префектуре Окинава стали очагами коронавируса. Об этом 13 июля сообщает The Japan Times со ссылкой на правительственный источник

Коронавирус: мнение врачей из США. Тайна исчезнувшего исследования © REUTERS, Brian Snyder

Именно в Окинаве находятся основные силы США, базирующиеся в Японии.

Губернатор префектуры Дэнни Тамаки назвал ситуацию «крайне прискорбной» и сообщил, что его сограждане шокированы новостями о вспышке заболевания. Он заявил, что всерьез сомневается в эффективности мер, которые принимают американские военные против эпидемии.

По словам Тамаки, в период карантина солдаты устраивали пляжные вечеринки вне стен своих баз, а на День независимости США 4 июля выходили развлекаться в городские кварталы с активной ночной жизнью.