«Почти 200 страниц «доработанного» законопроекта опубликованы только неделю назад, и этого времени недостаточно для профессиональной оценки депутатами перед голосованием», — отмечают в НСЖУ.
СМИ призывают депутатов не спешить с голосованием, чтобы предоставить достаточно времени для консультаций и продолжения широкого общественного обсуждения проекта с привлечением всех заинтересованных сторон.
Томиленко отметил, что «нынешний законопроект концентрируется на государственном регулировании медиа, уделяет большое внимание санкциям в СМИ, зато украинское медиасообщество просит о гарантиях для защиты свободы слова».