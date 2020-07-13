Журналисты обратились к депутатам Рады с просьбой не рассматривать законопроект «О медиа» на этой неделе. Об этом 13 июля говорится в обращении главы НСЖУ Сергея Томиленко на странице в Facebook

«Почти 200 страниц «доработанного» законопроекта опубликованы только неделю назад, и этого времени недостаточно для профессиональной оценки депутатами перед голосованием», — отмечают в НСЖУ.

Законопроект о медиа вызовет международный скандал с последствиями для Зеленского — Чаплыга © Facebook Михаила Чаплыги

Томиленко отметил, что «нынешний законопроект концентрируется на государственном регулировании медиа, уделяет большое внимание санкциям в СМИ, зато украинское медиасообщество просит о гарантиях для защиты свободы слова».