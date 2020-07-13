«Всюду карантин, и транспортное сообщение между Украиной и Россией прервано — поезда и автобусы не ходят. Однако не всё так однозначно. Из Киева в Москву ежедневно выезжает не менее двух маршрутных такси. Они довозят людей до границы, пассажиры переходят границу пешком, и их принимает другая маршрутка. которая довозит уже до Москвы. Удовольствие стоит 1500 грн до Москвы и $100 — обратно», — говорится в посте.
Там же отмечается, что российские пограничники впускают граждан России и украинцев, едущих по неотложным семейным обстоятельствам (похороны, уход за больными родственниками).