Комплекс противовоздушной обороны, сбивший украинский авиалайнер под Тегераном в январе 2020 года, был перемещен незадолго до катастрофы. Также был изменен его уровень готовности. Об этом говорится в дополненном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвященного расследованию инцидента, недавно опубликованном на сайте ведомства

Иран заявил о готовности начать переговоры с Украиной из-за катастрофы МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Уточняется, что 8 января (когда ночью Иран ударил по месторасположению американских войск в Ираке), был изменен уровень готовности систем ПВО. В связи с этим военные оповестили гражданские органы контроля над воздушным пространством, что взлетать могут самолеты, которым выдано разрешение на вылет со стороны военных.

Эти процедуры прошел украинский самолет: центр контроля воздушного пространства в 5.53 по местному времени передал запрос лайнера на вылет координационному центру системы ПВО, который его предоставил.

«Один из комплексов противовоздушной обороны Тегерана был перемещен, что привело к изменению географического положения и направления комплекса», — говорится в докладе.

Организация сообщила, что из-за человеческой ошибки после перемещения не была проведена перенастройка данных, как и не выполнены обязательные после перемещения действия.

Это, в свою очередь, привело к погрешности в данных при обнаружении самолета таким образом, что комплекс ПВО распознал его как цель, двигающуюся с юго-западного направления (Ирак является западным соседом Ирана). в сторону Тегерана. В действительности же самолет летел на северо-запад от Тегерана, а не с юго-запада к столице Ирана, следует из доклада.

При этом, говорится в сообщении, по поводу цели не состоялся обмен данными между комплексом ПВО и центром, что приводит к еще одной цепочке событий, при которой оператор идентифицирует самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запускает первую ракету по самолету, после чего вторую.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету.

При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.