Память жертв Волынской резни почтили в Польше 11 июля. Об этом сообщает РИА Новости

Преступление без срока давности. 11 июля 1943 года началась «Волынская резня» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Они возложили венки к памятнику жертвам Волынской резни, был дан ружейный салют.

В этом году памятные мероприятия проходят без особого размаха, так как на следующий день — в воскресенье — состоится второй тур выборов президента. В частности, представители властей воздержались от речей во время торжественного митинга.

Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.

Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ