Потомки жертв Волынской резни, представители правительства, органов госуправления, местных властей, общественных и молодежных организаций собрались у памятника в Волынском сквере в варшавском районе Золибож.
Они возложили венки к памятнику жертвам Волынской резни, был дан ружейный салют.
В этом году памятные мероприятия проходят без особого размаха, так как на следующий день — в воскресенье — состоится второй тур выборов президента. В частности, представители властей воздержались от речей во время торжественного митинга.
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ