Эксперт напомнил, что германская риторика против России очень сильно обострилась сразу же после того, как был разрешен вопрос с транзитом российского газа через территорию Украины и отпала необходимость для обеспечения энергетической безопасности Германии в строительстве «Северного потока-2».
«Пока были общие интересы — была более осторожная позиция. А как только этот вопрос решился и острая необходимость в «Северном потоке-2» отпала, на Совбезе ООН представители Германии сразу же стали рассказывать, что ДНР/ЛНР якобы являются российскими марионетками», — указал Ткачев.
В этой ситуации бессмысленно говорить об абстрактной позиции Франции и Германии, поскольку она зависит исключительно от того, какими аргументами обладают США и Россия, заключил журналист.