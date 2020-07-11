Вряд ли можно прогнозировать, изменится ли позиция Европы в вопросе донбасского конфликта. Позиции Франции и Германии очень сильно меняется в зависимости от расстановки сил на международной арене в целом. Об этом рассказал главный редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Минские соглашения слишком абстрактны, чтобы их можно было выполнить © скриншот с видео "Dumskaya TV"

«Пока были общие интересы — была более осторожная позиция. А как только этот вопрос решился и острая необходимость в «Северном потоке-2» отпала, на Совбезе ООН представители Германии сразу же стали рассказывать, что ДНР/ЛНР якобы являются российскими марионетками», — указал Ткачев.

В этой ситуации бессмысленно говорить об абстрактной позиции Франции и Германии, поскольку она зависит исключительно от того, какими аргументами обладают США и Россия, заключил журналист.