Германия точно не откажется от строительства газопровода «Северный поток-2» под давлнием США, поскольку американский сланцевый газ гораздо дороже, а в Берлине трепетно относятся к экономической составляющей. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян о присоединении к России Донбасса и Приднестровья — видео

Президент США Дональд Трамп, сначала сказал, что он примет какие-то меры, однако здраво оценив ситуацию, понял, что это бесполезно, указал эксперт.

«Насколько я могу судить, американцы повелись на торжественные и пафосные обещания Саудовской Аравии. А когда у самих саудитов все это накрылось медным тазом, то выяснилось, что плана Б никакого нет», — пояснил Гаспарян.

К тому же, подчеркнул политолог, сегодня нет отработанной логистической схемы по доставке американского сланцевого газа в Европу, нет специальных судов и терминалов, а стоит вся эта инфраструктура очень дорого, и в условиях кризиса США не готовы в нее вкладываться.

Наконец, добавил специалист, если следующая зима в Европе будет холодной, то совсем не факт, что этих запасов хватит для элементарного обогрева европейских стран.

И в любом случае европейские элиты сегодня постепенно меняются, и больше не захотят терпеть монополизм и давление Соединенных Штатов.