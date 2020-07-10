По его мнению, об этом можно было бы рассуждать теоретически, если бы не было массового краха американских сланцевых компаний, который последовал после сделки «ОПЕК+» в марте 2020 года.
Президент США Дональд Трамп, сначала сказал, что он примет какие-то меры, однако здраво оценив ситуацию, понял, что это бесполезно, указал эксперт.
«Насколько я могу судить, американцы повелись на торжественные и пафосные обещания Саудовской Аравии. А когда у самих саудитов все это накрылось медным тазом, то выяснилось, что плана Б никакого нет», — пояснил Гаспарян.
К тому же, подчеркнул политолог, сегодня нет отработанной логистической схемы по доставке американского сланцевого газа в Европу, нет специальных судов и терминалов, а стоит вся эта инфраструктура очень дорого, и в условиях кризиса США не готовы в нее вкладываться.
Наконец, добавил специалист, если следующая зима в Европе будет холодной, то совсем не факт, что этих запасов хватит для элементарного обогрева европейских стран.
И в любом случае европейские элиты сегодня постепенно меняются, и больше не захотят терпеть монополизм и давление Соединенных Штатов.