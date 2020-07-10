Случай произошел на проспекте Леся Курбаса. Отмечается, что 23-летний мужчина сначала сделал 17-летним подросткам замечание, после чего они остановились, чтобы «выяснить отношения».
«Во время спора мужчина достал нож и ранил несовершеннолетних в грудную клетку и руки», — говорится в сообщении. Полиция задержала злоумышленника недалеко от места преступления. Им оказался ранее несудимый местный житель.
На мужчину открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 84 тысячи гривен (около 200 тысяч рублей).