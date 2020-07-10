Мужчина начал конфликт с двумя подростками из-за того, что те якобы громко разговаривали, после чего достал нож и ранил несовершеннолетних. Об этом 9 июля сообщила полиция Киева в Facebook

Три человека пострадали в массовой драке со стрельбой и поножовщиной в Киеве © CC0, Pixabay

«Во время спора мужчина достал нож и ранил несовершеннолетних в грудную клетку и руки», — говорится в сообщении. Полиция задержала злоумышленника недалеко от места преступления. Им оказался ранее несудимый местный житель.

На мужчину открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 84 тысячи гривен (около 200 тысяч рублей).