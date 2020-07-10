«Люди, не удивляйтесь, если вам зимой станет холодно», — говорит девушка, которая снимает на камеру свою подругу.
На предприятии отметили, что передали все материалы в полицию. Украинцы начали активно комментировать это видео и предложили «Укрзализныце» установить хотя бы в обновленных вагонах камеры видеонаблюдения.
«Да, вы правы, камеры видеонаблюдения действительно нужны, однако мы не можем позволить себе их закупать и устанавливать на всех пригородных поездах, так как пригородное сообщение и так убыточное», — ответили в госкомпании.
Также на предприятии добавили, что есть случаи, когда полиция реагирует не так быстро, как того требует ситуация.
Отмечается, что после расформирования новой властью Транспортной милиции ситуация с вандалами стала намного хуже.