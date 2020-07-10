Обновленный вагон пригородного поезда «Укрзализныци» разнесли две молодые девушки, причем процесс сняли на видео и опубликовали в соцсетях. Об этом сообщается на странице «Укрзализныци» в Facebook 10 июля

«Люди, не удивляйтесь, если вам зимой станет холодно», — говорит девушка, которая снимает на камеру свою подругу.

На предприятии отметили, что передали все материалы в полицию. Украинцы начали активно комментировать это видео и предложили «Укрзализныце» установить хотя бы в обновленных вагонах камеры видеонаблюдения.

«Да, вы правы, камеры видеонаблюдения действительно нужны, однако мы не можем позволить себе их закупать и устанавливать на всех пригородных поездах, так как пригородное сообщение и так убыточное», — ответили в госкомпании.

Подорожание билетов на поезда. «Укрзализныця» разваливается, берите автобус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что после расформирования новой властью Транспортной милиции ситуация с вандалами стала намного хуже.