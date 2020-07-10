«В Ровно памятник командиру дивизии Михаилу Богомолову неизвестные покрасили в розовый цвет… Это произошло в ночь на пятницу, 10 июля. До этого «танчик» был темно-зеленого цвета», — говорится в материале.
Полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения).
Ранее местные депутаты просили главу Украинского института национальной памяти внести советского военачальника в список лиц, подпадающих под действие закона о декоммунизации, на что им ответили, что этот памятник «подлежит обязательному демонтажу».