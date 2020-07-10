В Ровно неизвестные покрасили в розовый цвет памятник советскому военачальнику Михаилу Богомолову, который был награжден тремя орденами Красного Знамени и участвовал в Гражданской войне. Об этом 10 июля сообщает UA: Суспільне

Вандализм на еврейских захоронениях Украины имеет давнюю историю — Долинский © Facebook, Эдуард Долинский Михаилу Богомолову неизвестные покрасили в розовый цвет… Это произошло в ночь на пятницу, 10 июля. До этого «танчик» был темно-зеленого цвета», — говорится в материале.

Полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения).

Ранее местные депутаты просили главу Украинского института национальной памяти внести советского военачальника в список лиц, подпадающих под действие закона о декоммунизации, на что им ответили, что этот памятник «подлежит обязательному демонтажу».