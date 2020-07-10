Дарницкий районный суд Киева продолжил рассмотрение иска лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, который настаивает на запрете книги о Василии Стусе. Об этом 10 июля сообщает «Левый берег»

Петиция набрала голоса: Медведчука могут лишить звания заслуженного юриста © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Вахтанга Кипиани.

«Собравшиеся скандируют «Медведчук — под арест!» и «Реванш не пройдет», — говорится в материале.

Медведчук подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит запретить издание (изготовление) и распространение книги «Дело Василия Стуса» и распространение любой информации о книге в СМИ и в интернете. Кроме того, он просит взыскать с Кипиани и издательства Vivat расходы на уплату судебного сбора и признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной.

Медведчук, как известно, был адвокатом Стуса, и, по оценкам юристов и историков, его деятельность якобы привела к тому, что поэту дали 10 лет заключения в лагере строгого режима.