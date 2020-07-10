«Эта программа, о трансплантации, я готов… Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства — 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине — давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем», — сказал Зеленский экс-замглавы Минздрава Михаилу Загрийчуку.
Отмечается, что Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу.
На это сейчас тратится 1,2 млрд грн (около 3 млрд рублей), чего достаточно для лечения 400 человек.