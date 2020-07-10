Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать на Украине программу по трансплантации органов за два года. Об этом 9 июля он рассказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области в четверг, передает «Зеркало недели».

«Эта программа, о трансплантации, я готов… Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства — 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине — давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем», — сказал Зеленский экс-замглавы Минздрава Михаилу Загрийчуку.

Зеленский призвал развивать трансплантологию на Украине © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

На это сейчас тратится 1,2 млрд грн (около 3 млрд рублей), чего достаточно для лечения 400 человек.