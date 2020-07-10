СЭС «Андреевка» расположена в Балаклейском районе Харьковской области. Ее мощность — 0,999 МВт.
Отмечается, что это первый пилотный проект подразделения компании «Новая энергия», целью которого является анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для Нафтогаза.
«Планируем заниматься зеленой энергетикой, но надо прощупать и проанализировать технические и регуляторные механизмы рынка», — написала компания на своем Twitter.
Следующими проектами в сфере возобновляемой энергетики Нафтогаза станут запуск в сентябре более мощной СЭС в Житомирской области и развитие электрозарядных станций в Киеве.