Компания «Нафтогаз Украины» ввела в эксплуатацию свою первую солнечную электростанцию и, таким образом, вышла на рынок зеленой энергетики. Об этом 10 июля компания сообщила на своем официальном сайте

Хитрая схема «Нафтогаза». Как содрать с украинцев три шкуры и при этом быть другом Байдена © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Отмечается, что это первый пилотный проект подразделения компании «Новая энергия», целью которого является анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для Нафтогаза.

«Планируем заниматься зеленой энергетикой, но надо прощупать и проанализировать технические и регуляторные механизмы рынка», — написала компания на своем Twitter.

Следующими проектами в сфере возобновляемой энергетики Нафтогаза станут запуск в сентябре более мощной СЭС в Житомирской области и развитие электрозарядных станций в Киеве.