Хитрая схема «Нафтогаза». Как содрать с украинцев три шкуры и при этом быть другом Байдена
Хитрая схема «Нафтогаза». Как содрать с украинцев три шкуры и при этом быть другом Байдена
© РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
СЭС «Андреевка» расположена в Балаклейском районе Харьковской области. Ее мощность — 0,999 МВт.  

Отмечается, что это первый пилотный проект подразделения компании «Новая энергия», целью которого является анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для Нафтогаза. 

«Планируем заниматься зеленой энергетикой, но надо прощупать и проанализировать технические и регуляторные механизмы рынка», — написала компания на своем Twitter. 

Следующими проектами в сфере возобновляемой энергетики Нафтогаза станут запуск в сентябре более мощной СЭС в Житомирской области и развитие электрозарядных станций в Киеве. 