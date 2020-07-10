Россия не выдвигает украинской стороне никаких ультиматумов по Донбассу. Она лишь хочет понять, собирается ли Киев предпринимать какие-то шаги по достижению мира. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Если минский процесс остановится, то возобновится масштабная война в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что на самом деле и российская, и украинская стороны подтвердили, что никаких ультиматумов на самом деле не было и что это выдумка немецкой прессы.

«Ясно, что никто ультиматумов не выдвигал, но настоятельно в который раз подчеркиваю, просят действительно Украину хоть как-нибудь представить свое видение решения этой проблемы — хоть какого-то видения приближения к миру», — указал Корнилов.

Политолог отметил, что Украина не только ничего не предоставляет, но ее президент Владимир Зеленский позволяет себе высказывания о том, что никто не вправе Киеву предъявлять какие-то ультиматумы, которых на самом деле не было.

Он добавил, что Минские соглашения в полном объеме не может выполнить ни та, ни другая стороны, но они важны с точки зрения прямого диалога между Киевом и Донбассом.