Ранее в немецкой прессе появился якобы российский документ, в котором Киеву выдвигают жесткие требования в том, что касается обмена пленными, контроля за прекращением огня, а также относительно выполнения Украиной политической части «Минска».
Эксперт отметил, что на самом деле и российская, и украинская стороны подтвердили, что никаких ультиматумов на самом деле не было и что это выдумка немецкой прессы.
«Ясно, что никто ультиматумов не выдвигал, но настоятельно в который раз подчеркиваю, просят действительно Украину хоть как-нибудь представить свое видение решения этой проблемы — хоть какого-то видения приближения к миру», — указал Корнилов.
Политолог отметил, что Украина не только ничего не предоставляет, но ее президент Владимир Зеленский позволяет себе высказывания о том, что никто не вправе Киеву предъявлять какие-то ультиматумы, которых на самом деле не было.
Он добавил, что Минские соглашения в полном объеме не может выполнить ни та, ни другая стороны, но они важны с точки зрения прямого диалога между Киевом и Донбассом.