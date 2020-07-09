RT Deutsch и Sputnik играют центральную роль в продвижении российского влияния в Германии, сказано в докладе МВД ФРГ о работе контрразведки в 2019 году, сообщает РИА Новости 9 июля

«Россия стремится оказать влияние на политическое и общественное мнение в Германии в пользу российской политики… Особое значение имеют находящиеся в Германии, но управляемые российским государством СМИ. Центральную роль играют в этом интернет-вещатель RT Deutsch и информационное агентство Sputnik», — сказано в докладе.

Между Европой и США пробежала черная кошка – западные СМИ о будущем, которое зависит от настоящего © REUTERS, Francois Mori, Pool

По его словам, МВД уважает свободу мнений и свободу СМИ, однако по его словам, речь идет не выражении мнений, а о якобы фальсифицированных фактах и дезинформации.

В качестве конкретного примера он привел сообщения о числе участников митингов против ограничительных мер, которые вводили власти ФРГ для борьбы с пандемией.

Глава ведомства по защите конституции Томас Хальденванг пояснил, что данные, опубликованные RT Deutsch и Sputnik серьезно отклонялись в пользу завышения от официальных данных. По его мнению, это якобы говорит о фальсификации.

Sputnik и RT на Западе не раз обвиняли в «фейках», однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.