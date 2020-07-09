«В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко… "Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, — из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом», — сказал источник.
При этом официального сообщения на сайте и в соцсетях партии нет. Также лично Петр Порошенко и никто их его команды открыто эту информацию пока никак не прокомментировал.