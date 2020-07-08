Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что якобы существует угроза применения российских войск для разблокирования водообеспечения Крыма. В частности, командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил о подготовке Военно-морских сил к полномасштабной военной конфронтации с РФ.
«Такие сценарии рассматривались, и есть соответствующие планы, каким образом должны действовать вооруженные силы в этой ситуации. Хотя я считаю, что начнется все не на юге, начнется все на востоке нашего государства. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями. Это сразу вызовет негативную реакцию практически всего мирового сообщества и повлечет за собой усиление соответствующих санкций. Россия тоже это учитывает», — заявил Муженко.
По его словам, для осуществления вторжения должен быть создан ряд определенных условий. Сначала это будет информационная операция, которая, по мнению экс-главы Генштаба, уже проводится, а затем — «разведывательная, диверсионная или специальная операции».
Муженко также рассказал, как должны действовать ВСУ в случае вторжения: в стране вводится военное положение, приводятся в полную боевую готовность все военные части, усиливается противовоздушная оборона, а критические объекты берутся под охрану.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских вооруженных сил, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать.