Полпред ДНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила об отсутствии подвижек в вопросе согласования и подписания дополнительных мер контроля за прекращением огня в регионе. Об этом сообщила пресс-служба МИД ДНР 8 июля

«Минский» тупик. Эксперты о том, будет ли мир в Донбассе © AFP, Anatolii STEPANOV

Никонорова заявила, что скорейшее согласование дополнительных мер контроля за перемирием является приоритетным вопросом для ДНР.

«Несмотря на все прилагаемые нами и посредником в лице Российской Федерации усилия, к нашему недоумению, не происходит никаких подвижек: украинские делегаты невнятно реагировали на обсуждение и утверждение конкретных мер, а координаторы от ОБСЕ по непонятным нам причинам и вовсе отстранились», — говорится в заявлении главы МИД.

По ее словам, это позволяет украинским силовикам до сих пор оставаться безнаказанными за непрекращающиеся обстрелы ДНР. Она отметила, что республика попросила координаторов от ОБСЕ прояснить ситуацию с блокированием утверждения и подписания дополнительных мер.

В ответ на просьбу спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау, по словам Никоноровой, заверила Донецк, что в ближайшее время у ОБСЕ будет рабочий документ со списком дополнительных мер, который сразу же будет направлен как базовый на проработку в профильную группу.

В начале июля в Берлине прошли переговоры советников лидеров «нормандской четверки». Представлявший Россию Дмитрий Козак заявил, что стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе.