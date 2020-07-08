Президент Сербии Александар Вучич обвинил иностранные спецслужбы в организации акции протеста, прошедшей в Белграде в ночь на 8 июля у здания Народной скупщины (парламента). Он заявил об этом в специальном обращении к народу, передает Ren.tv

Сербия вводит комендантский час © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Мы стали свидетелями агрессивного политического протеста, противозаконного, несогласованного с полицией, вопреки всем правовым актам. Лица праворадикальной ориентации, экстремисты профашистских организаций напали на Народную скупщину, ворвались в парламент Сербии, несколько часов жестоко нападали на сотрудников полиции Сербии, оскорбляли их, забрасывали камнями, били… Протест был хорошо организован, было влияние иностранных факторов, иностранных служб, этим будет внимательно заниматься наша полиция», — заявил Вучич.

Он связал протесты с предстоящими переговорами под покровительством ЕС по вопросу непризнанного Косова. Президент отметил, что делегация Сербии отправляется на переговоры под большим давлением и теперь не будет «настолько сильной, как могла бы».

В четверг в Париже состоится встреча Вучича с французским лидером Эммануэлем Макроном. Она будет предшествовать онлайн-саммиту с участием лидеров Германии, Франции, ЕС, Сербии и Косова, назначенному на 10 июля. Еще через два дня, 12 июля, Вучич и премьер Косова Авдулах Хоти проведут встречу в рамках диалога высокого уровня при посредничестве ЕС, которая состоится впервые с ноября 2018 года.