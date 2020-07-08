В понедельник, 6 июля, вступило в силу решение США о выходе из ВОЗ.
«Правительство ФРГ крайне высоко оценивает работу ВОЗ, особенно в такие времена, как нынешние, очень важно, чтобы ВОЗ оказывалась поддержка в работе и достаточное финансирование. [Выход США из ВОЗ] регресс для международного сотрудничества», — заявила Фиц.
Она добавила, что международное сотрудничество в условиях пандемии находится «в фокусе правительства ФРГ» на период председательства в Совете ЕС.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас назвал выход Вашингтона из ВОЗ «неправильным сигналом в неподходящее время».