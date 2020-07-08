Работа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) крайне важна, особенно в период пандемии, а выход США из организации - это регресс для международного сотрудничества. Об этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц заявила на брифинге в Берлине 8 июля, передает РИА Новости

Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в первый же день президентства © REUTERS, Jonathan Ernst

«Правительство ФРГ крайне высоко оценивает работу ВОЗ, особенно в такие времена, как нынешние, очень важно, чтобы ВОЗ оказывалась поддержка в работе и достаточное финансирование. [Выход США из ВОЗ] регресс для международного сотрудничества», — заявила Фиц.

Она добавила, что международное сотрудничество в условиях пандемии находится «в фокусе правительства ФРГ» на период председательства в Совете ЕС.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас назвал выход Вашингтона из ВОЗ «неправильным сигналом в неподходящее время».