Песчаная буря прошла под Одессой, в результате которой пострадали люди, а град повредил дома. Об этом сообщает издание vgorode со ссылкой на городской совет

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Кроме того, с 7 на 8 июля в разных районах города упали 63 дерева, 42 из них уже распилили и вывезли. Ветер повредил контактные и электросети. Как рассказали свидетели происшествия, многим было трудно найти укрытие, а песок врезался в тело.

Накануне в Ренийском районе Одесской области и Измаиле выпал град до 4 см в диаметре. Также был сильный ливень. По словам местных жителей, в Измаиле град был такой силы, что разбил окно в квартире.