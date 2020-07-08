Отмечается, что двух мужчин отвезли в 11-ю больницу. У 44-летнего мужчины политравма, он находится в реанимации с переломами ребер и голени. Другой мужчина 62-х лет — в хирургическом отделении с переломами ребер.
Кроме того, с 7 на 8 июля в разных районах города упали 63 дерева, 42 из них уже распилили и вывезли. Ветер повредил контактные и электросети. Как рассказали свидетели происшествия, многим было трудно найти укрытие, а песок врезался в тело.
Накануне в Ренийском районе Одесской области и Измаиле выпал град до 4 см в диаметре. Также был сильный ливень. По словам местных жителей, в Измаиле град был такой силы, что разбил окно в квартире.