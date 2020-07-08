«Законтрактована продажа в США терминалов измерения температуры», — сказал он в Совете Федерации, не уточнив деталей контракта.
Кроме того, по словам министра, пилотные партии тест-систем поставлены в Австрию и Египет, идет работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном, а в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию уже отгружены более 600 аппаратов ИВЛ.
Также, как отметил Мантуров, есть договоренности по отгрузке защитных костюмов в Туркменистан, антисептиков и дезинфектантов в страны Персидского залива и ведется подготовка к тендерам в Бразилии по маскам и респираторам.
Глава Минпромторга уточнил, что экспорт антивирусной продукции был начат после создания запасов в России.
В апреле в Нью-Йорк прибыл российский самолет с масками, аппаратами ИВЛ и дезинфицирующими средствами. В мае Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов поставленной в США модели «Авента-М» из-за пожаров в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Вероятной причиной считают воспламенение аппаратов.
Тогда же власти США заявили, что пока не будут использовать аппараты «Авента-М».