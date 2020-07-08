Россия поставит по контракту в США терминалы измерения температуры, а также уже отправила 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию. Об этом 8 июля сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает «Интерфакс»

США отправят в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ © POOL | POOL | Перейти в фотобанк сказал он в Совете Федерации, не уточнив деталей контракта.

Кроме того, по словам министра, пилотные партии тест-систем поставлены в Австрию и Египет, идет работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном, а в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию уже отгружены более 600 аппаратов ИВЛ.

Также, как отметил Мантуров, есть договоренности по отгрузке защитных костюмов в Туркменистан, антисептиков и дезинфектантов в страны Персидского залива и ведется подготовка к тендерам в Бразилии по маскам и респираторам.

Глава Минпромторга уточнил, что экспорт антивирусной продукции был начат после создания запасов в России.

В апреле в Нью-Йорк прибыл российский самолет с масками, аппаратами ИВЛ и дезинфицирующими средствами. В мае Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов поставленной в США модели «Авента-М» из-за пожаров в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Вероятной причиной считают воспламенение аппаратов.

Тогда же власти США заявили, что пока не будут использовать аппараты «Авента-М».