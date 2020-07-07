Количество погибших в результате лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области выросло до пяти человек, 110 домов сгорели. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 7 июля

Лесные пожары на Луганщине унесли жизнь одного человека и девятерых отправили в больницу © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

«Предварительно пять человек погибли и девять госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за лесных пожаров и распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания.

«В выполнение задания главы государства во вторник к тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы Госслужбы по ЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники», — сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее сообщалось об одном погибшем.