Убийство 3 января 2020 года командующего иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани, осуществленное по приказу президента США Дональда Трампа, являлось противозаконным деянием. Об этом спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард заявила в своем докладе, передает «Интерфакс» 7 июля

Интерпол не сможет принять запрос Ирана на розыск Трампа из-за убийства Сулеймани © Xavier Caré / Wikimedia Commons / CC-BY-SA

«В свете доказательств, представленных к настоящему времени США, ясно, что удар по генералу Сулеймани и гибель лиц, его сопровождавших, представляют собой необоснованное убийство, за которое США несут ответственность в соответствии с международным гуманитарным правом», — написала Калламард.

По ее данным, не было представлено никаких доказательств, что Сулеймани планировал неизбежную атаку против интересов США, особенно в Ираке, из-за чего требовались незамедлительные и оправданные ответные действия.

Она повторила, что, хотя Сулеймани был ответственен за военную стратегию и действия Ирана в Ираке и Сирии, ввиду отсутствия от него угрозы для лиц, связанных с США, американская военная акция была «незаконной».

В ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Трамп при этом называл его крупнейшим мировым террористом, которого следовало устранить много лет назад.

В конце июня судебные власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство Сулеймани.