Доклад Калламард, посвященный убийствам при помощи беспилотников, будет представлен 9 июля на сессии Совета по правам человека ООН. Половина доклада, по данным СМИ, будет посвящена гибели Сулеймани. Однако США еще в 2018 году вышли из Совета.
«В свете доказательств, представленных к настоящему времени США, ясно, что удар по генералу Сулеймани и гибель лиц, его сопровождавших, представляют собой необоснованное убийство, за которое США несут ответственность в соответствии с международным гуманитарным правом», — написала Калламард.
По ее данным, не было представлено никаких доказательств, что Сулеймани планировал неизбежную атаку против интересов США, особенно в Ираке, из-за чего требовались незамедлительные и оправданные ответные действия.
Она повторила, что, хотя Сулеймани был ответственен за военную стратегию и действия Ирана в Ираке и Сирии, ввиду отсутствия от него угрозы для лиц, связанных с США, американская военная акция была «незаконной».
В ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Трамп при этом называл его крупнейшим мировым террористом, которого следовало устранить много лет назад.
В конце июня судебные власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство Сулеймани.