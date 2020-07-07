Все конфликты с участием США имеют односторонний характер, когда агрессором выступает Вашингтон. Об этом политолог Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру 6 июля

Между Европой и США пробежала черная кошка – западные СМИ о будущем, которое зависит от настоящего © REUTERS, Francois Mori, Pool

При этом он подчеркнул, что рядовому американцу нет дела до Китая или России — всем заправляет кучка людей в Сенате.

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