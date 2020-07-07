«Антагонизм между США и Россией, а также Китаем и Сирией исключительно односторонний. То есть стороной агрессии выступают исключительно американцы. Все остальные вполне готовы к переговорам и дружеским отношениям… Общее в этих конфликтах — стремление США играть роль мирового полицейского даже тогда, когда им это невыгодно», — заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что рядовому американцу нет дела до Китая или России — всем заправляет кучка людей в Сенате.
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