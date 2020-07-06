Антагонизм, возникший между США и Россией, а также Китаем и Сирией исключительно односторонний - со стороны США, считает политолог Евгений Константинов

В настоящее время в мире происходит сразу несколько региональных процессов, которые осложняются общемировыми. «Черный бунт» в США сопровождается сносом исторических памятников и фактическими требованиями пересмотреть моральные выводы истории прошлого США (например, раньше Вашингтон — первый президент и отец нынешней государственности США, а теперь — рабовладелец, угнетатель и плантатор). В Европе на протяжении последних лет заурядным событием стали бунты арабов, турков, вообще представителей крайних течений ислама. Вместе с тем, США конфликтует с Германией, Великобритания вышла из ЕС (Брекзит), у России конфликт с Украиной. Китай и США также постепенно превращаются из партнеров в противников.

- Евгений, как вы считаете, конфликты, которые в последние годы приобрели антагонистический характер (США–Россия, США–Китай, Россия–Запад, Россия–Украина, Запад–Сирия) — локальные или имеют общую геополитическую природу?

— Я бы сказал, что здесь много общего и частного. Мир меняется, появились новые глобальные проблемы, которые требуют решения. Европа, прежде бывшая мировым гегемоном, уходит на второй план. Нелепая миграционная политика Евросоюза уже сегодня привела к тому, что белые граждане большинства стран Западной Европы оказались беззащитны перед лицом этнической преступности, национальные меньшинства все чаще диктуют свои условия сосуществования коренным жителям.

Аналогичная проблема существует и в Соединенных Штатах, где содержание огромного количества не желающих работать бездельников стало истинным бременем для налогоплательщиков. Еще сравнительно недавно такой проблемы не существовало, а сегодня привыкшие качать права дармоеды пробуют систему на прочность, так как видят, что она слаба и абсурдно устроена.

Не имея возможности решить внутренние проблемы, ЕС и США, тем не менее, все еще пытаются создать вид благополучия и влияния на мировые процессы. Это заставляет их втягиваться во внутренние конфликты, которые не имеют к ним никакого отношения. Американскому обывателю безразличны китайцы, русские или украинцы. Он вряд ли знает, какие средства из его госбюджета уходят на содержание той же украинской армии. Всем заправляет кучка политиков из Сената.

Какого-то серьезного конфликта между США и Германией я не наблюдаю, имеют место некоторые размолвки. Антагонизм между США и Россией, а также Китаем и Сирией исключительно односторонний. То есть стороной агрессии выступают исключительно американцы. Все остальные вполне готовы к переговорам и дружеским отношениям.

- Что общего в этих конфликтах? Какова их природа? Что их объединяет и роднит?

— Общее в этих конфликтах — стремление США играть роль мирового полицейского даже тогда, когда им это невыгодно. В прежние времена все решалось гораздо проще и быстрее. Кто-то воевал, кто-то интриговал, но никаких затяжных необъявленых войн, непризнанных территорий и прочих болезней нашего века не наблюдалось. Да, не всегда все решалось справедливо, однако сегодня вообще сложно говорить о справедливости в условиях глобального кризиса.

- Особую роль в происходящем в мире, похоже, играют личностные данные лидеров государств, таких как Путин, Трамп, Макрон, Меркель, Си Цзиньпин, Борис Джонсон и т.д. Большинство из них претендуют на роль вершителей не просто судеб своих государств, но и судеб мира. Не всегда и не у всех из них это получается, но в мире явно переизбыток сильных политических личностей. Как вы считаете, какова в нынешнем мире (интернета, мобильной связи, особой роли медиа, тончайше разработанных систем манипулирования общественным сознанием) роль личности?

— Роль личности в подавляющем большинстве стран сегодня слабеет. Кроме того, из названных вами сильных личностей я бы убрал Макрона и Джонсона, которые просто играют по чужим правилам.

Мировые лидеры сегодня серьезно ограничены в правах, они вынуждены считаться со своими правительствами и элитами. Понятно, что тот же Трамп действовал бы совершенно иначе, если бы у него были развязаны руки. Вместе с тем он вынужден плясать под дудку сенаторов, проводящих бессмысленную внешнюю политику. Кроме того, мировые лидеры сегодня оглядываются друг на друга, их действия тесно связаны между собой.

- Скорость и объем информации, которая обрушивается на нынешние индустриальные общества, не сравнима ни с каким из предыдущих периодов, которые пережило человечество. Фактически интернет стал неотъемлемой частью жизни человека. Как вы считаете, при тех технологиях, которые существуют, какова роль общества — статическая, активная, или управляемая (создание человеческих конгломератов для решения политических вопросов, как было на Майдане в 2014 году) или какая-то другая? Или все осталось по-прежнему?

— Интернет все кардинально поменял, особенно в тех странах, где он не ограничен. Общество при этом стало гораздо свободнее, людям стало проще передавать информацию на огромные расстояния. Стало возможным даже объединение огромных масс людей в одной группе.

В настоящий момент мы постепенно превращаемся в глобальную деревню. Быть может, изобретение каких-нибудь порталов и вовсе сотрет географические границы.