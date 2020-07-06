Минздрав создал отдельное подразделение для развития технологии трансплантации органов на Украине, чтобы гражданам не приходилось проводить операции за рубежом. Об этом 6 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского

«Нужно очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а значит, более доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев», — подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что Минздрав уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Степанов считает, что развитие трансплантологии может стать частью медицинской реформы.