Государственное бюро расследований Украины вручило бывшему депутату Рады Сергею Пашинскому обвинительный акт о нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса. Об этом 6 июня «Украинским новостям» сообщили в ГБР

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