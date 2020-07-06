«В пятницу вручили (обвинительный акт)», — сказал представитель ведомства.

Вор и беспредельщик от Майдана: чем знаменит Сергей Пашинский на Украине
Вор и беспредельщик от Майдана: чем знаменит Сергей Пашинский на Украине
© РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк
Также отмечается, что в понедельник дело будет передано в суд. По словам Химикуса, Пашинский лично присутствовал при вручении обвинения.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.    