Из-за вынужденной отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия стране вновь грозит банкротство. Об этом на днях написала немецкая газета Handelsblatt

Банкротство по предварительному сговору. Что будет с украинской ГТС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам автора, из-за ухода Смолия Киев не сможет выпустить еврооблигации, которые планировалось разместить на бирже в Лондоне 8 июля.

Кроме того, эксперты считают, что уход главы НБУ стал ударом в лицо президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также поводом для недоверия его реформам.

Автор также отмечает, что с 2014 года Киев выживает только благодаря миллиардным кредитам от Международного валютного фонда.

На прошлой неделе Смолий подал в отставку из-за «систематического политического давления». Через два дня Верховная Рада Украины по предложению Зеленского уволила главу НБУ.