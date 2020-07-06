«Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме $17 миллиардов, срок погашения которых уже истекает», — говорится в материале.
По словам автора, из-за ухода Смолия Киев не сможет выпустить еврооблигации, которые планировалось разместить на бирже в Лондоне 8 июля.
Кроме того, эксперты считают, что уход главы НБУ стал ударом в лицо президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также поводом для недоверия его реформам.
Автор также отмечает, что с 2014 года Киев выживает только благодаря миллиардным кредитам от Международного валютного фонда.
На прошлой неделе Смолий подал в отставку из-за «систематического политического давления». Через два дня Верховная Рада Украины по предложению Зеленского уволила главу НБУ.