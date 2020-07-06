Все эти беспорядки связаны с тем, считает эксперт, что определённые группы влияния почувствовали, что Трамп в качестве президента США ослаб, и с ним можно разобраться стандартными для организаторов «цветных революций» методами.
«Если Трамп быстро сдастся и отдаст власть, то США в оперативном порядке превратятся в чисто тоталитарное государство с олигархическим строем, которое будет решать свои проблемы с населением в том числе с помощью полиции и военных. Возврата к сияющему граду на холме и образцу демократии уже не будет никогда. Все. Они уже прошли этот этап давным-давно», — подчеркнул Мухин.
Если же Трамп будет упорствовать и продолжать цепляться за власть, последствия могут быть самыми катастрофическими, и в Америке может начаться война всех против всех, добавил политолог.