США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в том числе потому, что российские ракеты «Калибр» лишили Вашингтон военного преимущества перед Москвой. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

Яков Кедми рассказал, как американцы сели в лужу, пытаясь догнать Россию в Арктике © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Кроме того, по его словам, согласно американской стратегии действий, предпола галось оснастить ядерными зарядами более пяти тысяч ракет «Томагавк», которые целью которых должны были стать ракетные шахты и прочие стратегические объекты России.

Однако, подчеркнул Кедми, Россия ответила, создав крылатые ракеты «Калибр», которые точно так же можно оснащать ядерным зарядом и выпускать как с водной поверхности, так и с воздуха.

Эта новая российская военная разработка, лишившая американцев преимущества, могла оказаться причиной их отказа от соблюдения Договора о РСМД, заключил аналитик.