Эксперт уточнил, что условия договора предусматривали уничтожение ненужных США, но при этом представляющих опасность ракет, и состояли в нем, пока он позволял им получать преимущество перед Россией.
Кроме того, по его словам, согласно американской стратегии действий, предпола галось оснастить ядерными зарядами более пяти тысяч ракет «Томагавк», которые целью которых должны были стать ракетные шахты и прочие стратегические объекты России.
Однако, подчеркнул Кедми, Россия ответила, создав крылатые ракеты «Калибр», которые точно так же можно оснащать ядерным зарядом и выпускать как с водной поверхности, так и с воздуха.
Эта новая российская военная разработка, лишившая американцев преимущества, могла оказаться причиной их отказа от соблюдения Договора о РСМД, заключил аналитик.