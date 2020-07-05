Москве выгодно, чтобы транспортные коммуникации Китая развивались через Среднюю Азию, потому что они будут проходить в итоге через Россию. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаист Николай Вавилов: Китай подбирает крохи с советского стола © скриншот видео Телеканал Сталинград

По его мнению, это лучше, чем если американцы будут влиять на китайский транзит в Индийском или Тихом океане.

«Хотя в Китае есть политики, которые считают, что Россию нужно списать со счетов, мы видим, что это невыгодная для Китая стратегия. Я думаю, что сам руководитель Китая Си Цзиньпин понимает, что без России очень сложно будет строить транспортный коридор», — указал Вавилов.

Развитие континентальных контактов Китай-Европа в принципе не может идти без России, поэтому Москва должна держать руку на пульсе и регулировать этот процесс, подытожил специалист.