Даже если маршрут будет идти через Казахстан, подчеркнул эксперт, он будет входить в зону влияния РФ, и Москве выгодно быть ближе к этим маршрутам, чтобы она могла на них влиять.
По его мнению, это лучше, чем если американцы будут влиять на китайский транзит в Индийском или Тихом океане.
«Хотя в Китае есть политики, которые считают, что Россию нужно списать со счетов, мы видим, что это невыгодная для Китая стратегия. Я думаю, что сам руководитель Китая Си Цзиньпин понимает, что без России очень сложно будет строить транспортный коридор», — указал Вавилов.
Развитие континентальных контактов Китай-Европа в принципе не может идти без России, поэтому Москва должна держать руку на пульсе и регулировать этот процесс, подытожил специалист.