В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели трансплантацию сердца. Это первая подобная операция во Львове и третья в Украине за последние 15 лет, написал на своей странице в Facebook написал главный врач медучреждения Олег Самчук

Он рассказал, что донором сердца стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы после падения с высоты. Медики констатировали у него смерть мозга, а его мать и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям.

Его сердце получил 57-летний житель Коростеня, пять лет назад пораженный инфарктом.

«Раньше он был машинистом, но уже 5 лет как не работает. Из строя сердце вывел инфаркт, вылечить его уже было невозможно, единственный выход — заменить. На вчерашний день сердце у Виктора было увеличено втрое. Фракция выброса — 15. Оно уже едва билось», — рассказала глава общественной организации IDonor Ирина Заславец.

По словам же Самчука, такие операции — шанс для украинцев получить помощь на их Родине, а не за границей. При этом он рассказал, что операция проходила при участии знаменитого хирурга Бориса Тодурова.

«Здоровое донорское сердце наши врачи ему трансплантировали совместно с командой Института серца во главе с Борисом Тодуровым, который в который раз за считанные часы домчался в больницу <…> Не секрет, что мы долго готовились к этому дня и поэтому сейчас очень счастливы! Операции по пересадке на Украине — это шанс на жизнь для сотен и тычяч людей. И мы хотим дать этот шанс. Мы хотим, чтобы украинцы больше не ехали за границу, а оперировалась у себя дома»,- отметил Самчук.

Также он рассказал, что в тот день произошла пересадка почек.

Первая операция по пересадке сердца в СССР произошла в 1987 году — 33 года назад.