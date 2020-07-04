«Украинство» - это инфекция, которая распространяется со скоростью лесного пожара, пострадать от этого вируса могут жители всего постсоветского пространства, считает политолог Ростислав Ищенко

По его словам, «украинство» опаснее гитлеровского нацизма, при этом евреи заражаются украинством не реже других, о чем свидетельствует пример Коломойского, Гордона, Корбана, Красовицкого и многих других сторонников Майдана.

«Нацисты хотели уничтожить большую часть человечества, чтобы обеспечить господство "арийской расы". То есть, их конечная цель предполагала, что человечество (или то, что считали человечеством нацисты) всё же уцелеет, пусть и в существенно урезанном виде. Украинство же живёт исключительно энергией саморазрушения. У поражённого украинством общества нет шансов выжить — оно разлагается с нарастающей скоростью, уничтожая вместе с собой не только государственные структуры и экономику, но и вмещающий их ландшафт», — считает Ростислав Ищенко.

Непотопляемый Порошенко. Какая из него выйдет сыворотка от украинства © REUTERS, Gleb Garanich

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