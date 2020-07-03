Пётр Алексеевич Порошенко - ценный исторический экспонат. Когда он умрёт (к сожалению, все мы смертны), с ним должен поработать высокопрофессиональный таксидермист, чтобы фигура Петра Алексеевича в полный рост украсила экспозицию киевского Исторического музея (пусть остальные музеи мира завидуют)

Биография же Петра Алексеевича достойна академического издания. Над ней должны работать лучшие учёные планеты (а в перспективе и галактики). Её необходимо изучать из поколения в поколение, и ни один новый научный комментарий к ней не будет лишним.

Современные учёные и общественность, отмечая наличие феномена украинства, до сих пор ведут споры, что это такое. Версии множатся с каждым днём, споры горячеют, люди ссорятся, а до точного единого определения всё так же далеко (даже дальше, чем было в начале ХХ века, когда этот феномен впервые показался на политической арене). Но ведь Порошенко является квинтэссенцией украинства. Пойми, что есть Порошенко, и ты поймёшь, что есть украинство.

Учитывая же, что украинство оказалось крайне заразной болезнью — в последние месяцы оно охватило даже США (причём уже неизвестно, кто сейчас «украинскее» — Киев или Вашингтон), личность Порошенко приобретает всемирно-исторический характер. Досконально изучив Порошенко (а следовательно, и всё украинство), мы получим возможность создать вакцину против этой крайне опасной заразы, убивающей людей не единицами, не семьями, даже не городами, а сразу целыми обществами.

Раньше мы думали, что вирус может превратить в украинца только русского. Затем Аваков и Саакашвили доказали, что заразе подвержены представители всего постсоветского пространства. Теперь же мы видим, что заразиться может и немец, и француз, и британец, и американец, и чёрный, и белый, и жёлтый. Отмечу специально для антисемитов, которые во всяком зле видят заговор евреев, что евреи заражаются украинством не реже других (пример Коломойского, Гордона, Корбана, Красовицкого и тысяч других «свидетелей майдана» тому порука). Петр Порошенко. Биографическая справка © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Самое опасное в украинстве — что эта инфекция распространяется со скоростью лесного пожара. Как в фильмах о зомби-апокалипсисе: только что один невесть откуда взявшийся зомби укусил одного зазевавшегося прохожего, а через пару часов в огромном городе жалкие единицы уцелевших людей прячутся от миллионов зомби.

Украинство опаснее гитлеровского нацизма. Нацисты хотели уничтожить большую часть человечества, чтобы обеспечить господство «арийской расы». То есть, их конечная цель предполагала, что человечество (или то, что считали человечеством нацисты) всё же уцелеет, пусть и в существенно урезанном виде. Украинство же живёт исключительно энергией саморазрушения. У поражённого украинством общества нет шансов выжить — оно разлагается с нарастающей скоростью, уничтожая вместе с собой не только государственные структуры и экономику, но и вмещающий их ландшафт.

Именно поэтому украинство всегда ищет источник внешней поддержки. Таким источником может быть Россия (которая, с точки зрения украинства, просто обязана платить и каяться), может быть Европейский союз (украинствующие же хотят жить как в Германии, значит, ЕС и должен им такую жизнь обеспечить), могут быть США (эти должны платить украинствующим за профессиональную русофобию), у американских украинствующих источником внешней поддержки должны служить белые всего мира (потому что расисты и угнетатели прадедушек, даже там, где о негритянских прадедушках отродясь не слышали). В Европе аналогично, только вместо негров там «правнуками пострадавших» работают в основном мусульмане.

В наше время, если человек начал украинствовать, его уже не спасти. Он, как зомби, не воспринимает никакие аргументы и всё время пытается укусить, чтобы и тебя облагодетельствовать своим украинством. Но, если с помощью Петра Алексеевича мы сможем получить вакцину от украинства, миллионы жизней могут быть спасены, люди возвращены к созидательному труду, а угроза зомби-апокалипсиса отодвинута, по крайней мере от границ цивилизованных стран.

Чем Пётр Алексеевич наделён в совершенстве, так это непревзойдённым хватательным инстинктом. Порошенко не дурак, но его сложно назвать интеллектуалом — его выступления по содержанию довольно убоги и однообразны, он не чувствует аудиторию. Несмотря на его ставшею притчей во языцех жадность, его самозваные политтехнологи впаривают ему за большие деньги абсолютную пафосную липу. Порошенко не учёный, и от профессии юриста-международника у него только диплом (хоть я верю, что учился он в Киевском институте международных отношений старательно).

Если обратиться к образам фильма «За двумя зайцами», то Порошенко — гибрид Серко и Голохвастова. С одной стороны он, как Серко, экономен до скупости (хотя детишек готов отправить «в пансион», в Великобританию, учиться за большие деньги). Готов ходить в затрапезе, складывать копеечку к копеечке, приумножать состояние, чтобы стать первым богатеем вначале на Подоле, затем в Киеве, затем в пределах Украины, а там на мир замахнуться пора. Туалетный юмор. Порошенко на суде грубо поглумился над прокурором © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Порошенко сочетает бесшабашную смелость с изумительной пугливостью. С одной стороны, он живёт по принципу «вижу цель, не вижу препятствий», не задумываясь о последствиях своих решений и «достижений». С другой, Порошенко боится всего, что не понимает, а не понимает он многого, поэтому ряд простых и логичных решений, которые настолько соответствовали его интересам, что просто сами напрашивались (над ними даже думать не надо было), он не принял. Даже в истории с Аваковым он не довёл до конца успешно начатое им удушение слишком самостоятельного министра, как только выяснил, что США, прямо не запрещая давить Авакова, тем не менее ясную санкцию на его удушение тоже не выдают. А ведь это американская политическая традиция — дать возможность местным вождям самостоятельно выяснить, кто сильнее — всё равно победитель будет работать на США. И юрист-международник такие вещи должен знать.

Порошенко готов обмануть каждого, и поэтому сам не верит никому и ни во что. Даже в Бога этот «верный сын» вначале УПЦ МП, а затем ПЦУ не верит, иначе бы никогда не решился на аферу с томосом. Ведь верующий заботится о спасении души, а порошенковские действия свидетельствовали о том, что душу он продал (причём в рассрочку и через нескольких посредников).

На Украине все эти особенности порошенковского характера были прекрасно известны. С такой репутацией он ни в каком другом обществе карьеру бы не сделал. Здесь же он был депутатом Рады пяти созывов, секретарём СНБО, председателем Наблюдательного совета НБУ, министром иностранных дел, министром экономического развития и торговли, пытался стать премьером и в конце концов стал президентом. Вверх его двигали люди (включая американцев), прекрасно знавшие, что при удобном случае Порошенко их обманет, обворует и предаст. Но поскольку эти люди сами были заражены украинством, они не видели в действиях и намерениях Порошенко ничего плохого. Как зомби не видит ничего противоестественного в том, что его коллега стремится сожрать чей-то мозг (он и сам не против чужим мозгом полакомиться).

Итак, мальчик из глубоко провинциального Болграда, с проблемной биографией (отец при СССР осуждён за хищение государственного имущества), с однозначно негативной репутацией, уже в 32 года впервые избирается народным депутатом, а в 39 лет (в 2004 году) начинает бороться за президентский пост. Тогда Порошенко хотел стать премьером при Ющенко. Он знал, что Виктор Андреевич ленив и несообразителен, и рассчитывал иметь всю полноту власти. Он также точно просчитал, что Ющенко на второй срок не изберут (не тот персонаж), и собирался с позиции премьера стартовать прямо в президенты.

Тогда ему помешала Тимошенко, перебившая у него премьерство, но через десять лет, в 2014 году, имевший весьма опосредованное отношение к Майдану Порошенко пробился в президенты, как компромиссная фигура — «президент мира». При этом он обманул всех: Россию, Францию и Германию, как участник "нормандского формата" и Минского процесса, манкировавший принятыми на себя обязательствами, американцев, как человек, обещавший реализовывать их интересы как во внешней, так и во внутренней политике Украины. На самом деле он сразу стал работать исключительно на увеличение своего благосостояния. Даже подельнику по мутным схемам, Байдену, он откровенно врал: достаточно послушать записи их разговоров и сравнить с реальными событиями, происходившими в украинской политике. Порошенко отказался давать показания на допросе в ГБР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И что? Порошенко проиграл Зеленскому выборы. Народ жаждал его крови, в прямом смысле этого слова. Значительно большее количество людей желали, чтобы Порошенко повесили, а не посадили. Тем не менее, он не бежал из страны (что было бы логично). Он остался и хочет вернуть себе власть. И у него опять получается. Да, его рейтинг 25%, а уровень недоверия к нему велик. Но он второй по рейтингу политик Украины после Зеленского (причём у последнего рейтинг устойчиво падает, а у Порошенко с 2019 года подрос).

По антирейтингу же он сравним со всеми украинскими политиками, кроме того же Зеленского, антирейтинг которого относительно мал, но также быстро движется на сближение с Порошенко. Народ не обманешь. В душе украинствующие прекрасно понимают, что, окажись они на месте Порошенко, поступали бы так же. Они ему завидуют, поскольку мечту каждого украинствующего украсть и убежать он не просто воплотил — он даже не убежал, ибо собирается красть дальше. Они его ненавидят, понимая, что крадёт он в том числе и у них, и то, что могли бы украсть они, но немножко (тайком) уважают — у них бы никогда не хватило воли и смелости решиться на такие аферы и, когда все уже знают, что под твоими напёрстками вообще нет шарика, продолжать делать вид, что ведёшь честную игру и находить верящих тебе.

Классический пример украинствующего — не Петлюра, не Бандера, даже не Богдан Хмельницкий и не Тарас Шевченко. Это — Порошенко Пётр Алексеевич. Его, и больше ничей, портрет должен висеть в рушниках в каждой украинской хате. Он должен считаться отцом-создателем нации. Ему должны стоять памятники в центре каждого населённого пункта.

Понимаю, что украинствующие возмутятся, верю, что им хочется иметь если не более интеллектуальных, то хотя бы более героических отцов-основателей. Но раз уж так сложилось, что украинство является гибридом Серко и Голохвастова, то его квинтэссенцией может быть только человек, идеально сочетающий в себе черты этих двух персонажей.

Если же кто-то сомневается в этих двух источниках, двух составных частях украинства, советую ещё раз пересмотреть фильм «За двумя зайцами». Особенно рекомендую обратить внимание на то, что там нет ярких положительных образов. Мужчины: Серко и Голохвастов, женщины: Проня Прокоповна и (в паре эпизодов) «титка Сэклэта» — никак не положительные герои, все себе на уме и все хотят что-то выиграть за счёт других. А «парубки и девчата», которые должны были бы символизировать положительных героев, являются персонажами абсолютно картонными, как Зеленский. Впрочем, почему только Зеленский? Любой пытающийся сыграть роль позитивного украинствующего упирается в то, что зомби позитивным быть не может, ибо не человек, а античеловек.

Выведенный в американских политических лабораториях вирус украинства поразил своих создателей — творцы зомби сами быстро превращаются в зомби. Но всем им далеко до Порошенко. Это идеальный зомби. Если все остальные украинствующие вдохновенно занимаются разрушением и уничтожением обществ и государств, в которых живут, то Пётр Алексеевич, ради своих уже вроде бы удовлетворённых амбиций, ничтоже сумняшеся подставляет под удар даже свою семью и себя самого. Он стремится к абсолютному доминированию, без такового ему и жизнь не мила, и семья не нужна. Он суперзомби, способный выпить мозг даже у зомби, мозг которого давно уже выпит.

Именно поэтому сыворотка из крови Порошенко — лучшее лекарство от украинства, способное вернуть к нормальной жизни миллионы ещё не до конца разложившихся зомби. Конечно, запасов сырья из одного Петра Алексеевича на всех не хватит, но есть же его «друг» Байден, есть Хиллари Клинтон. А сколько украинствующих мэров и губернаторов мы увидели в США за последнее время. Из них, конечно, сыворотка выйдет не такая концентрированная, как из Порошенко, зато её будет много. Да и на Украине найдётся не один экземпляр, вплотную приблизившийся к Порошенко, хотя превзойти Петра Алексеевича, конечно, нереально.